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США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
09:09 10.04.2024 |
Державний департамент США екстренно виділив 138 мільйонів доларів на поставки Україні запасних частин для зенітно-ракетних комплексів Hawk та забезпечення їхнього ремонтного обслуговування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Оголошуючи про це, Держдеп зазначив, що Україна має нагальну потребу в технічному обслуговуванні для підтримки роботи цієї ракетної системи.
"Україні потрібно терміново збільшити свої можливості захисту від російських ракетних ударів та повітряних можливостей російських сил", - йдеться в повідомленні.
У відомостві додали, що обслуговування та підтримка систем Hawk посилить здатність України захищати населення та критично важливу інфраструктуру.
Раніше президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів України посилити допомогу засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot.
Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.
Як заявив у четвер генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.
У тому числі відомо, що американський держсекретар вжив негайних дій після запиту України на додаткові Patriot.
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