Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість НПЗ

 

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що українські удари по російських НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики. Нашій країні нібито "вигідніше" атакувати інші цілі.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави Пентагону наводить Bloomberg.

"Ці удари (по російським НПЗ - ред.) можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - заявив Остін під час засідання комітету Сенату у справах збройних сил.

Таку заяву одразу розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали за рік виборів", - сказав сенатор.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9945
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 42,3519
  0,1511
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8269  0,10 0,25 39,3473  0,05 0,13
EUR 42,1423  0,13 0,32 42,8796  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0600  0,08 0,19 39,0800  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес