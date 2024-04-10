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Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість НПЗ
23:59 09.04.2024 |
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що українські удари по російських НПЗ можуть мати наслідки для світової ситуації у сфері енергетики. Нашій країні нібито "вигідніше" атакувати інші цілі.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави Пентагону наводить Bloomberg.
"Ці удари (по російським НПЗ - ред.) можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - заявив Остін під час засідання комітету Сенату у справах збройних сил.
Таку заяву одразу розкритикував сенатор-республіканець Майк Коттон. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена перешкоджає активним діям України з політичних причин.
"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали за рік виборів", - сказав сенатор.
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