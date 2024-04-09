Профільний комітет Ради виключив положення про демобілізацію та ротацію з урядового законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок, 9 квітня, підтримав вилучення положення про демобілізацію із законопроєкту про мобілізацію. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила членкиня комітету Ірина Фріз.

"Комітет вирішив вилучити з законопроєкту розділ про демобілізацію. Щодо демобілізації буде окремий законопроєкт", - зазначила Фріз.

Також вона додала, що засідання парламентського комітету ще триває.

Як повідомило видання "Українська правда" з посиланням на членів комітету, виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який має в розпорядженні видання, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

"Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", - зазначив він.

Також повідомляється, що Кабінет міністрів погодився з пропозицією міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців. Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Нагадаємо, що 29 березня голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Завітневич заявив, що комітет завершив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію.