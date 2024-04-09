Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік

17:10 09.04.2024 |

Політика

 

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 9 квітня, призначив виконуючим обов'язки голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергія Перхуна.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") повідомив у Telegram.

Перхун з 2009 по 2023 рік працював в органах прокуратури, з 2023 року був заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області, у тому ж році призначений на посаду заступника директора БЕБ.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що це вже четвертий керівник БЕБ за останній рік.

"Таким чином, у нас БЕБом за рік встигли покерувати: податковий міліціонер, СБУшник, міліціонер і прокурор... Із кумедного: в БЕБ більше не залишилось заступників. Всіх вже попризначали керівниками і звільнили", - написав депутат у Telegram.

Як повідомлялося, до останнього часу обов'язки голови БЕБ виконував Андрій Пащук, призначений на цю посаду у серпні минулого року.

У квітні 2023 року Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора БЕБ. Після цього обов'язки керівника відомства виконував перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9945
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 42,3519
  0,1511
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8269  0,10 0,25 39,3473  0,05 0,13
EUR 42,1423  0,13 0,32 42,8796  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0600  0,08 0,19 39,0800  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес