Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 9 квітня, призначив виконуючим обов'язки голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергія Перхуна.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") повідомив у Telegram.

Перхун з 2009 по 2023 рік працював в органах прокуратури, з 2023 року був заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області, у тому ж році призначений на посаду заступника директора БЕБ.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що це вже четвертий керівник БЕБ за останній рік.

"Таким чином, у нас БЕБом за рік встигли покерувати: податковий міліціонер, СБУшник, міліціонер і прокурор... Із кумедного: в БЕБ більше не залишилось заступників. Всіх вже попризначали керівниками і звільнили", - написав депутат у Telegram.

Як повідомлялося, до останнього часу обов'язки голови БЕБ виконував Андрій Пащук, призначений на цю посаду у серпні минулого року.

У квітні 2023 року Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора БЕБ. Після цього обов'язки керівника відомства виконував перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров.