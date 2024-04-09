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АНАЛІТИКА

Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»

14:49 09.04.2024 |

Політика

 

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".

"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ у вівторок.

У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - повідомили у пресслужбі.

"Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії", - додали в українській спецслужбі.

Раніше журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу.



У пресслужбі СБУ раніше заявляли, що перевіряють інформацію від "Слідство.інфо" про інцидент спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання "Слідство.інфо" з врученням йому повістки.


У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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