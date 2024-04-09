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Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела
10:43 09.04.2024 |
Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області була операцією Головного управління розвідки Міноборони. Це сталося вночі 9 квітня.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у Силах оборони.
Джерела РБК-Україна повідомляють, що за атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглєбську Воронезької області стояло Головне управління розвідки Міноборони.
За даними джерел, є значні пошкодження головного виробничого цеху.
Нічні вибухи у Росії
Російські Telegram-канали повідомили, що у Воронезькій області вночі 9 квітня пролунали вибухи. Як писали росЗМІ, невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.
Губернатор Воронезької області заявляв, що нібито збили один безпілотник. При цьому Міноборони РФ відзвітувало, що у регіоні збили два дрони.
Але у мережі писали, що дрони влучили у центр. Перший дрон нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник.
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