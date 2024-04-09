Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
22:59 08.04.2024 |
Країни Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент попередньо погодили у понеділок, 8 квітня, жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі.
Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня. Водночас вона обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні.
Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита, нагадує Reuters.
Нагадаємо, 27 березня посли країн-членів ЄС погодили новий компроміс щодо подовження періоду лібералізації торгівлі з Україною. Текст компромісної пропозиції був представлений бельгійською стороною. Досягнутий компроміс "забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", казали в Брюсселі.
Раніше в березні повідомлялося, що Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо подовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде подовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, хоча і з певними новими обмеженнями, обіцяли в Брюсселі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|ОГП розслідує інцидент з ТЦК і журналістом «Слідства.інфо»
|Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У МАГАТЕ назвали пошкодження через удари дронів по ЗАЕС
|Не до рейтингів. Чому Зеленський зважився на посилення мобілізації
|Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело
|Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
Бізнес
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії