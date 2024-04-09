Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України

 

Країни Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент попередньо погодили у понеділок, 8 квітня, жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі.

Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня. Водночас вона обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні.

Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита, нагадує Reuters.

Нагадаємо, 27 березня посли країн-членів ЄС погодили новий компроміс щодо подовження періоду лібералізації торгівлі з Україною. Текст компромісної пропозиції був представлений бельгійською стороною. Досягнутий компроміс "забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", казали в Брюсселі.

Раніше в березні повідомлялося, що Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо подовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде подовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, хоча і з певними новими обмеженнями, обіцяли в Брюсселі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9882
  0,1445
 0,37
EUR
 1
 42,2008
  0,1098
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7282  0,12 0,31 39,2975  0,10 0,26
EUR 42,0079  0,15 0,35 42,8111  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9850  0,13 0,35 39,0000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес