ОГП розслідує інцидент з ТЦК і журналістом «Слідства.інфо»

Офіс генерального прокурора України повідомив про початок кримінального провадження щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту проєкту "Слідство.інфо", котрий працював над розслідуванням про статки родини голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка.





"У зв'язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань (ДБР), додали в Офісі гепрокурора.

Інцидент з працівниками ТЦК і журналістом проєкту "Слідство.інфо" і ймовірна причетність СБУ

Нагадаємо, незалежний журналістський розслідувальний проєкт "Слідство.Інфо" повідомив про тиск на журналіста Євгенія Шульгата, який донедавна розслідував факти ймовірної корупції в СБУ.





Як повідомили у проєкті, ввечері 1 квітня до її журналіста підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування (ТЦК) і намагалися вручити йому повістку - о 21:15 в супермаркеті в іншому районі - Оболонському. Медійник зумів відзняти спілкування з працівниками військкомату на камеру.

На той час Шульгат працював над журналістським розслідуванням щодо фактів можливої корупції в лавах СБУ. Розслідування під назвою "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ" було присвячене діяльності керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка й оприлюднене після інциденту з працівниками ТЦК - 4 квітня.

Згодом "Слідство.Інфо" отримало відеозаписи з камер спостереження торговельного центру "Дрім", де трапилися описані події. Виявилося, що одразу після того, як журналіст увійшов до ТЦ, туди ж прибули й працівники військкомату в супроводі чоловіка у цивільному одязі, який давав вказівки працівникам ТЦК.

Журналісти спробували ідентифікувати людину в цивільному, котра давала вказівки працівникам ТЦК. Згідно з твердженнями джерел "Слідства.інфо", "це може бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка", тобто фігуранта останнього антикорупційного журналістського розслідування.

СБУ і Генштаб ЗСУ теж перевіряють всі обставини

Нині СБУ та міноборони спільно з Генштабом ЗСУ перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно посадовця спецслужби.

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