Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 02:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони відреагувало на скандал з повісткою журналісту «Слідство.інфо»
09:17 08.04.2024 |
В Україні розгорівся скандал довкола спроби співробітників ТЦК вручити повістку журналісту "Слідство.інфо". Журналісти стверджують, що це було зроблено на прохання СБУ, а в Міноборони обіцяють розібратися в ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони та публікацію "Слідство.інфо".
Сьогодні "Слідство.інфо" повідомило, що працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Це сталося нібито на прохання СБУ,
Журналісти стверджують, що у такий спосіб СБУ "хотіла покарати розслідувача", який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки служби Іллі Вітюка.
В Міністерстві оборони в коментарі РБК-Україна заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.
"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов'язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - сказали в міністерстві.
Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.
Скандали з повістками
Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі час від часу з'являються скандали, пов'язані з видачею повісток громадянам співробітниками ТЦК. Зокрема, через затримання чоловіків військовослужбовцями військкоматів.
Днями омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|ОГП розслідує інцидент з ТЦК і журналістом «Слідства.інфо»
|Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У МАГАТЕ назвали пошкодження через удари дронів по ЗАЕС
|Не до рейтингів. Чому Зеленський зважився на посилення мобілізації
|Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело
|Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
Бізнес
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії