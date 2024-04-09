Міноборони відреагувало на скандал з повісткою журналісту «Слідство.інфо»

В Україні розгорівся скандал довкола спроби співробітників ТЦК вручити повістку журналісту "Слідство.інфо". Журналісти стверджують, що це було зроблено на прохання СБУ, а в Міноборони обіцяють розібратися в ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони та публікацію "Слідство.інфо".





Сьогодні "Слідство.інфо" повідомило, що працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Це сталося нібито на прохання СБУ,

Журналісти стверджують, що у такий спосіб СБУ "хотіла покарати розслідувача", який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки служби Іллі Вітюка.





В Міністерстві оборони в коментарі РБК-Україна заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.

"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов'язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - сказали в міністерстві.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.

Скандали з повістками

Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі час від часу з'являються скандали, пов'язані з видачею повісток громадянам співробітниками ТЦК. Зокрема, через затримання чоловіків військовослужбовцями військкоматів.

Днями омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили.