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АНАЛІТИКА

Міноборони відреагувало на скандал з повісткою журналісту «Слідство.інфо»

09:17 08.04.2024 |

Політика

 

В Україні розгорівся скандал довкола спроби співробітників ТЦК вручити повістку журналісту "Слідство.інфо". Журналісти стверджують, що це було зроблено на прохання СБУ, а в Міноборони обіцяють розібратися в ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони та публікацію "Слідство.інфо".


Сьогодні "Слідство.інфо" повідомило, що працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Це сталося нібито на прохання СБУ,

Журналісти стверджують, що у такий спосіб СБУ "хотіла покарати розслідувача", який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки служби Іллі Вітюка.


В Міністерстві оборони в коментарі РБК-Україна заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.

"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов'язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - сказали в міністерстві.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.

Скандали з повістками

Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі час від часу з'являються скандали, пов'язані з видачею повісток громадянам співробітниками ТЦК. Зокрема, через затримання чоловіків військовослужбовцями військкоматів.

Днями омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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