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АНАЛІТИКА

У МАГАТЕ назвали пошкодження через удари дронів по ЗАЕС

 

Після вибухів безпілотників на окупованій росіянами території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) уперше з листопада 2022 року було пошкоджено захисну оболонку головного ядерного реактора станції. Про це в неділю, 7 квітня, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у дописі в соцмережі X. За його словами, сталося щонайменше 3 влучання в захисну оболонку реактора.

За його словами, інцидент став "серйозною ескалацією загроз ядерній безпеці" на ЗАЕС. "Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", - заявив він.

Жодних ознак пошкодження критично важливих систем немає

МАГАТЕ у своєму офіційному повідомленні у неділю заявило

про те, що наразі немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику. Проте військові удари "стали ще одним яскравим нагадуванням про постійні загрози для ЗАЕС та інших ядерних об'єктів під час збройного конфлікту, незважаючи на зусилля агентства зменшити ризик серйозної аварії, яка може завдати шкоди людям і навколишньому середовищу в Україні та за її межами".

"Отримавши інформацію від ЗАЕС про атаки безпілотників, експерти МАГАТЕ, які перебували на місці, виїхали до трьох постраждалих місць. Їм вдалося підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі в одному з шести реакторних корпусів об'єкта. Перебуваючи на даху реактора 6-го блоку російські війська відстрілялися по безпілотнику, що наближався. Після цього стався вибух біля корпусу реактора", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що команда МАГАТЕ побачила на залишках одного з безпілотників плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення, що "вказує на принаймні одну втрату". Експерти повідомили, що протягом дня на місці чули вибухи та стрілянину, крім того, команда агентства почула кілька вибухів артилерійських снарядів поблизу заводу.

Хоча команда МАГАТЕ "наразі не помітила будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки або безпеки станції", вони повідомили про незначний поверхневий опік верхньої частини даху купола реактора 6-го блоку і подряпини на бетонній плиті, що підтримує резервуари первинного зберігання підживлювальної води.

"Хоча пошкодження на 6-му блоці не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність захисної оболонки реактора", - зазначив Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, раніше у неділю експерти МАГАТЕ повідомили, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. У РФ звинуватили в атаках ЗСУ. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України запевнили, що країна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС і припустили, що це були "імітаційні" удари РФ.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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