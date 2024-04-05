Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело

Головне управління розвідки разом із Збройними силами України в ніч на 5 квітня організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян. Зокрема, пошкоджено бомбардувальники Ту-95МС.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Силах оборони України.

За інформацією джерел у ГУР, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську. Про результати цієї атаки подробиці поки що повідомляють.

"Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, "ще не починали", - заявив співрозмовник з ГУР.

Атаки на аеродроми РФ

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, у Росії поскаржилися на масовану атаку дронів. Ворог заявляв про те, що ППО "вдалося збити" 53 дрони у різних регіонах. Під атакою знаходилися Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області, де знаходяться аеродроми.

Відомо, що у Морозовську базуються російські стратегічні бомбардувальники, якими ворог неодноразово атакував Україну. Операцію з атаки на цей аеродром організувала СБУ, повідомили джерела РБК-Україна.

В Енгельсі також знаходиться база стратегічних бомбардувальників. Місцеві жителі чули там потужний вибух рано-вранці, після чого включилася сирена.