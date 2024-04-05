Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами

У Росії пожалілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів та традиційно звинуватив Україну. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, які міста з аеродромами цієї ночі чули вибухи та що відомо про наслідки.

Як відзвітувало Міноборони Росії, цієї ночі їх ППО нібито "збила" 53 безпілотники у таких регіонах:

* над Ростовською областю - 44;

* над Краснодарським краєм - 6;

* над Саратовською областю - 1;

* над Курською - 1;

* над Бєлгородською - 1.

При цьому в трьох містах, серед зазначених вище російських регіонів, лунали вибухи саме там, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Морозовськ





Так, у Ростовській області, як пишуть російські пабліки, під атаку потрапив військовий аеродром в Морозовську. Влада регіону цього не підтверджувала. Але повідомили про приліт по підстанції та відключення світла.

Примітно, що це місто, розташоване на відстані близько 300 км від України, вночі першим потрапило під удар. Очевидці нарахували понад 60 вибухів. Зазначимо, що поруч із Морозовськом є військовий аеродром, де базується російський 559-й "гвардійський бомбардувальний авіаційний полк".

OSINT-дослідник MT Anderson повідомляв, що 4 квітня на авіабазі в Морозовську було розміщено 24 винищувачі Су-34 і три літаки Су-35, які запускають авіаційні бомби по Україні.

Фото: російська авіація на аеродромі Морозовськ 4 квітня (twitter.com/MT_Anderson)

За даними з відкритих джерел, на цьому аеродромі також базуються фронтові бомбардувальники Су-24 та Су-24М.

Єйськ

В місті Єйськ Краснодарського краю, який знаходиться у 150 км від України, гучно було близько 03:00. Там нарахували щонайменше 10 вибухів. Місцеві Telegram-канали пишуть, що над містом буцімто "працювала російська ППО".

Крім гучних вибухів у Єйську чули також звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка. Зазначимо, що в західній частині міста знаходиться великий аеродром ВМФ РФ, де дислокується 959-й бомбардувальний авіаполк, який входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії. Озброєння полку складається з фронтових бомбардувальників Су-24.

Ще в жовтні 2022 року аналітики показали, що аеродром інтенсивно використовується російськими військовими та завдяки близькому розташуванню до України (розташований за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення на запорізькому напрямку) - служить як передова повітряна база окупантів - на ній у перший рік повномасштабної війни знаходилось 10 Су-34, не менше 7 Су-25, по два Іл-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72⁣, а також один Бе-200ЧС.

Аеродром у Єйську застосовують для виконання бойових завдань підрозділи тактичної авіації 4 армії ВПС РФ. Відомо, що авіація саме з цього аеродрому виконувала бомбардування Маріуполя.

Енгельс





У Саратівській області писали про вибухи в Енгельсі (відстань від України близько 700 км), де знаходиться база стратегічних бомбардувальників. Місцева влада стверджує, що "влучань немає". Очевидці ж стверджують, що близько 05:00 чули звуки стрілянини, потім пролунав потужний вибух. Після чого увімкнулася сирена.

Зазначимо, що це основна база бомбардувальників і єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. На авіабазі з офіційною назвою "Енгельс-2" дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

З початком російського вторгнення в Україну "Енгельс-2" став одним із російських аеродромів, що використовується для завдання ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російські аеродроми регулярно прилітають бойові дрони. Міноборони Росії своєю чергою звинувачує в цьому Україну, і хоча Київ офіційно такі повідомлення не коментує, але українське військово-політичне керівництво неодноразово пояснювало, що знищення самих носіїв ракет та бомб є ефективною боротьбою з російським повітряним терором, який ворог посилив останнім часом.

Тож інколи українським Силам оборони вдається збивати ворожі "пташки", а інколи й завдавати удару по аеродромах ворога, які розташовані як на окупованій території, так і у РФ.