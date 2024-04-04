ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ

Колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, 4 квітня взяли під варту.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суддя Вищого кнтикорупційного суду Катерина Сікора ухвалила рішення застосувати Шилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 30 млн грн.

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Як пише "Суспільне", термін дії запобіжного заходу триватиме 60 діб до 31 травня включно.

За даними слідства, з червня по грудень 2022 року лідер злочинної групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

НАБУ вказує, що він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв'язки з Росією.

Переможець закупівлі через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн грн.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ "Укрзалізниця" організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Напередодні детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що Артем Шило більше не очолює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, проте залишився працювати в структурі СБУ.

Раніше УП писала, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров забезпечує "координацію" правоохоронних органів. За даними УП, серед правоохоронців, які орієнтуються на Татарова, є і Шило.

Артем Шило працює в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам.

У 2021 році звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.