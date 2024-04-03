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АНАЛІТИКА

Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією

 

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 квітня, у Києві підписав з фінським колегою Александером Стуббом угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Він назвав її "сильним документом, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти Росії".

"Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ", - написав Зеленський у Telegram. Крім того, угода передбачає допомогу Києву з боку Гельсінкі у відбудові енергетичного сектору, оцінці екологічних збитків, посиленні захисту кордону й критичної інфраструктури, а також лікуванні українських військових.

Раніше подібні угоди Україна вже уклала з Канадою, Італією, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією та Нідерландами.

Новий пакет допомоги на суму близько 188 мільйонів євро

Також міністерство оборони Фінляндії 3 квітня анонсувало новий, вже 23-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 188 мільйонів євро, рішення про який президент країни ухвалив ще 22 березня за поданням уряду. З міркувань безпеки наразі вміст пакету та терміни його передачі Гельсінкі не розголошують.

"Ситуація з безпекою в Європі є історично серйозною. Результат агресивної війни Росії визначить, яким стане безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками та партнерами", - цитує пресслужба відомства заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена.

Також він нагадав, що загалом Фінляндія вже надала Україні оборонне обладнання на близько два мільярди євро.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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