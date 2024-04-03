Фінансові новини
- |
- 03.04.24
- |
- 21:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
16:31 03.04.2024 |
Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 квітня, у Києві підписав з фінським колегою Александером Стуббом угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Він назвав її "сильним документом, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти Росії".
"Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ", - написав Зеленський у Telegram. Крім того, угода передбачає допомогу Києву з боку Гельсінкі у відбудові енергетичного сектору, оцінці екологічних збитків, посиленні захисту кордону й критичної інфраструктури, а також лікуванні українських військових.
Раніше подібні угоди Україна вже уклала з Канадою, Італією, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією та Нідерландами.
Новий пакет допомоги на суму близько 188 мільйонів євро
Також міністерство оборони Фінляндії 3 квітня анонсувало новий, вже 23-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 188 мільйонів євро, рішення про який президент країни ухвалив ще 22 березня за поданням уряду. З міркувань безпеки наразі вміст пакету та терміни його передачі Гельсінкі не розголошують.
"Ситуація з безпекою в Європі є історично серйозною. Результат агресивної війни Росії визначить, яким стане безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками та партнерами", - цитує пресслужба відомства заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена.
Також він нагадав, що загалом Фінляндія вже надала Україні оборонне обладнання на близько два мільярди євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
|Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного
|Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ДБР викрило багатомільйонну схему поборів з експортерів «зернового коридору»
|Міжнародний Реєстр збитків: у «Дії» запустили нову опцію для майбутніх репарацій
|В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови
|НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
|Голова АМКУ Кириленко після розслідування Схем задекларував квартиру бабусі на 200 кв. м
Бізнес
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року