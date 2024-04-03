Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів, які стосуються питань мобілізації та військової служби. Зокрема, про зниження мобілізаційного віку, реєстр "Оберіг", електронний кабінет військовозобов'язаного, виплати на випадок загибелі на війні тощо.

Про те, що саме та як зміниться найближчим часом, - у матеріалі РБК-Україна.

Скорочення обліку призовників та мобілізація з 25 років

Сьогодні президент підписав проект № 9281 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Згідно з документом, знижується граничний призовний вік з 27 до 25 років. Тобто придатні до служби чоловіки віком 25-27 років знімаються з обліку призовників та переводяться на облік військовозобов'язаних.

Фактично це означає, що з набуттям статусу військовозобов'язаних українці віком від 25 років можуть бути мобілізовані в особливий період. До цього мобілізації підлягали чоловіки віком від 27 років. А з добровольцями у віці 18-25 років укладали контракти.

Зазначимо, деякі положення стосуються строкової служби. Яка буде замінена базовою військовою підготовкою з ухваленням нового великого закону про мобілізацію.

Положення закону, що дозволяє мобілізацію українців з 25 років, набирає чинності наступного дня після його опублікування. Примітно, що Верховна рада ухвалила його ще у травні 2023 року, але з того часу документ лежав без підпису президента.

Зміни ініціювали Міноборони та Збройні сили. У листопаді у Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) пояснювали, що станом на осінь президент не підписував закон, оскільки це було чутливе питання.

Реєстр "Оберіг", е-кабінет та УБД автоматом: головне

Також сьогодні було підписано великий проект № 10062 про вдосконалення порядку обробки та використання даних з реєстрів для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.

Військові подавали його як крок, спрямований на цифровізацію армії, який дозволить їй діяти "мобільніше та ефективніше як на полі бою, так і в тилу". І називали закон критично важливим.

Документ стосується трьох основних блоків. Зокрема, він дозволяє перенесення українських військових IT-систем до хмарних сховищ країн-членів НАТО в рамках посилення кіберзахисту. А також забезпечує запуск цифрових облікових документів (сертифікатів) з удосконаленням системи "Оберіг" - електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Крім того, передбачається запуск порталу електронних послуг, за допомогою якого можна буде оформити статус учасника бойових дій онлайн, офлайн або автоматично за наявності потрібних даних у системі.

Ідея "Оберега" полягає у зборі персональних даних українців віком 18-60 років (призовників, військовозобов'язаних та резервістів). Відповідно, до системи вносяться:

* ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство

Реєстр "Оберіг", е-кабінет та УБД автоматом: головне

* місце проживання та перебування

* дані про сімейний стан (наявність дітей)

* освіту, професію та місце роботи

* стан здоров'я

* військово-облікова спеціальність

* реквізити паспортів та ІПН, оцифрований образ обличчя

* відомості про батьків, судимість

* номери телефонів, e-mail, відомості про наявність прав водія та інші дані

Дані у системі "Оберіг" доступні лише працівникам територіальних центрів комплектування (ТЦК). Фактично він спрощує ведення обліку військовозобов'язаних, що має оптимізувати процес мобілізації. Очікується, що на його базі запустять електронне бронювання. А також видачу електронних військових квитків з інформацією про статус громадянина - де він стоїть на обліку та чи придатний до служби.

Окремий Реєстр військовослужбовців має спростити набуття статусу УБД шляхом переведення даних в електронний формат. Якщо коротко, то військові зможуть податись на статус не тільки в письмовій формі (як зараз), а й онлайн.

Процедура передбачає, що протягом 5 днів після виконання бойового наказу уповноважені особи військових частин зобов'язані сформувати довідку про участь у бойових діях та внести відомості до Реєстру. Статус УБД надаватиметься автоматично після формування виписки разом з електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Посвідчення за бажанням видаватиметься в електронній або паперовій формі.

Зазначимо, що за допомогою Реєстру можна буде отримати пільги та інші державні послуги.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування. Раніше в Міноборони казали, що одразу після цього буде запущено е-кабінет військовозобов'язаного. Орієнтовні терміни - ІІ квартал 2024 року.

Електронний кабінет - це програмний інтерфейс реєстру "Оберіг". Тобто, вочевидь, він відображатиме вищезгадані дані про призовників, військовозобов'язаних чи резервістів. Функціонал дозволить без відвідування ТЦК актуалізувати свої дані.

Зазначимо, українців хвилювало питання про те, чи розсилатимуть через е-кабінет повістки до військкомату. Але багато моментів ще має врегулювати великий закон про мобілізацію № 10449, який досі проходить стадію правок та підготовки до другого читання.

На сьогодні відомо, що профільний комітет Верховної ради відмовився від обов'язкової реєстрації е-кабінету та розсилки повісток через нього. Використання такого кабінету заявляється як право, а не обов'язок.

Без обмежено придатних, повторні медогляди та виплата 15 млн гривень

Також законом сьогодні став проект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Одна з головних норм - більше не має статусу обмежено придатних. Тобто щодо військовозобов'язаних, призовників та резервістів буде статус придатних та непридатних до служби

Також встановлюється обов'язок для українців, які раніше були визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців пройти повторний медогляд. Але такий огляд буде можливим після того, як підзаконні акти приведуть у відповідність до нового закону. До цього військово-лікарські комісії не зможуть діяти за нормами проекту №10313.

Інша важлива зміна: військовим дозволили безперервно перебувати на лікуванні за кордоном терміном до 12 місяців. Тобто без необхідності проходити ВЛК кожні чотири місяці. Також дозволяється брати одноразову відпустку у зв'язку з народженням дитини із збереженням грошового забезпечення.

Крім того, норму про виплату 15 млн гривень родині загиблого військового тепер встановлено на рівні закону.

Документ набирає чинності наступного дня після його опублікування. Примітно, що в цьому законі ще пропонувалося заборонити військовим публікувати деякі дані в медіа та мережі Інтернет, але до другого читання всі ці норми було відхилено.

Відрядження, дострокові звання та відпустки на лікування. Що ще зміниться для військових

Крім підписаних законів президент видав два укази. Обидва стосуються положення про проходження військової служби у Збройних силах України.

Зокрема, тепер жінки приймаються на контракт та проходять службу нарівні з чоловіками (за винятком випадків, передбачених законами з питань охорони дитинства та материнства, а також заборони дискримінації за статевою ознакою).

Військове звання старшого солдата (старшого матроса) надається солдатам (матросам), якщо їх призначають на посади, за якими штатним розписом передбачено таке звання.

Частина змін стосується відряджень на роботу у військово-цивільних адміністраціях (ВЦА).

Військовослужбовці (крім мобілізованих офіцерів) за згодою можуть бути направлені для виконання завдань на користь оборони у ВЦА зі збереженням на військовій службі, але зі звільненням з посади та подальшим призначенням.

Для заміщення вакансій у ВЦА їхні керівники надсилають до Міноборони письмовий запит щодо основних характеристик посад та професійних, освітніх та кваліфікаційних вимог, яким мають відповідати претенденти. На підставі запиту міністерство визначає, кого відправлять у відрядження. Остаточне рішення за міністром оборони.

Відрядження оформляється наказом міністра після погодження з керівництвом Антитерористичного центру СБУ або командувача Об'єднаних сил, рапорту військовослужбовця та відповідного подання.

З посади у ВЦА звільняють із кількох причин, у тому числі після виконання необхідних завдань, за зверненням військового або у разі не виконання обов'язку. Міністр оборони має право у будь-який час відкликати його, повідомивши керівника ВЦА та надавши заміну. Після повернення у розпорядження Міноборони військового призначають на посаду не нижче за ту, з якою він відряджався.

Також указ президента передбачає, що під час воєнного стану мобілізовані українці можуть бути направлені за кордон для навчання, підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації (та з іншою метою, передбаченою законами).

Також на час воєнного стану обов'язковий термін вислуги у попередньому званні при достроковому присвоєння наступного звання вперше не встановлюється. Водночас військові рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу у порядку заохочення можуть достроково вдруге отримати чергове звання. За умови служби на посаді, на якій військове звання відповідає черговому або вищому.

Особи сержантського та старшинського складу на контракті або призвані за мобілізацією, які не менше 3 місяців брали участь у бойових діях та не менше 3 місяців успішно виконували обов'язки на офіцерських посадах, приймаються на офіцерський контракт із присвоєнням звання молодшого лейтенанта.

При цьому вони зобов'язані не пізніше шести місяців після припинення воєнного стану пройти відповідний курс підготовки. Якщо зобов'язання буде порушено, вони звільняються зі служби з формулюванням про невиконання умов контракту.

Строковики, термін служби яких закінчився під час воєнного стану, можуть подати рапорт на мобілізацію. Зарахування з усіма видами забезпечення здійснюється з дня наказу по стройовій частині. Командир військової частини протягом 5 днів зобов'язаний направити до ТЦК за місцем призову такого військового на строкову службу витяг з наказу про мобілізацію.

Виключення зі списків особового складу ЗСУ військових, визнаних безвісти зниклими або померлими, здійснюється на підставі рішення суду або оголошення під час воєнного стану:

* осіб офіцерського складу - командувачами видів Збройних сил України, окремих родів військ (сил) Збройних сил України та вище, ГУР, керівником служби персоналу Міністерства оборони

* осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - командирами корпусів та командувачами військ оперативних командувань та вище

Військовослужбовці, які згідно з висновком військово-лікарської комісії мають право на відпустку на лікування, за рапортами направляються до ТЦК для отримання переданих із військової частини документів про надання такої відпустки. Вони мають право особисто подавати документи для оформлення такої відпустки.

Ті, хто досяг граничного віку перебування у запасі, підлягають звільненню з військової служби. Визнані ВЛК непридатними до служби підлягають відставці. Визнані непридатними з переглядом через 6-12 місяців підлягають звільненню запас із зазначенням у наказі про те, що вони мають пройти повторний медогляд після закінчення терміна.