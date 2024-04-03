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Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

23:49 02.04.2024 |

Право, Політика

 

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Це випливає з картки проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку опрацювання та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану на сайті Верховної Ради (№10062, дата реєстрації 18.09.2023).

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня 2024 року підтримала в цілому проєкт закону щодо створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.

У Міністерстві оборони України повідомили про плани запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. В кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації, і далі ці дані вже використовуватимуть ТЦК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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