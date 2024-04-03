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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про мобілізацію чоловіків з 25 років

23:47 02.04.2024 |

Право, Політика

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних з 25-річного віку.

Документ повернуто з підписом президента 2 квітня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №9281 на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні ще 30 травня 2023 року. Закон передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Відтак, з 25 років вони мають стати на облік військовозобов'язаних і підлягатимуть мобілізації під час воєнного стану.

На пресконференції у грудні 2023 року Зеленський заявив, що готовий підписати закон про зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 25 років, "якщо всі аргументи будуть викладені і я побачу, що це потрібно".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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