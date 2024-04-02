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Міжнародний Реєстр збитків: у «Дії» запустили нову опцію для майбутніх репарацій
14:59 02.04.2024 |
Українці зможуть скористуватись новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою майбутніх репарацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
Зазначається, що таким чином запущений сервіс "Дії" стає частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії.
Для того, щоб скористуватись новим сервісом, користувачам застосунку необхідно оновити "Дію".
"На першому етапі подавайте через застосунок заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення", - пояснює Федоров.
Зазначається, що для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.
"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", - йдеться в повідомленні.
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