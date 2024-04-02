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АНАЛІТИКА

В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови

 

В нідерландській Гаазі запрацювала система відшкодування збитків, що були завдані Україні війною. Українці можуть подавати відповідні позови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Українці можуть подавати позови про відшкодування збитків, завданих їхньому майну внаслідок російського вторгнення, за допомогою нового механізму, запущеного у вівторок, причому чиновники очікують, що загалом надійде до 10 мільйонів запитів", - пише CNN.

Наразі основна увага приділятиметься тим позовам, які стосуватимуться пошкодження або ж знищення житлової нерухомості під час війни. Очікується, що загалом в цій категорії надійде від 300 тисяч до 600 тисяч заяв.

"Надзвичайно важливо, що ми сьогодні тут зустрілися, не лише для того, щоб обговорити, як ми будемо притягувати Росію до відповідальності, але й запустити дуже конкретну процедуру, від якої може виграти кожен українець, який постраждав", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Конференція в Гаазі

Також сьогодні в Гаазі розпочнеться конференція "Відновлення справедливості для України", в якій візьмуть участь 57 країн. Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, конференція була організована Україною, Нідерландами та Європейською комісією. Вона допоможе подолати безкарність й забезпечить жертвам компенсації.

Реєстр збитків

У 2023 році Європейський союз (ЄС) ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс буде функціонувати у Гаазі, а сателітний - у Києві.

У березні в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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