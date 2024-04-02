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АНАЛІТИКА

НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила

11:43 02.04.2024 |

Політика

НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила

 

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої групи, діяльність якої нібито призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Наразі затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції.

Як пишуть Наші гроші пишуть, що одним із затриманих є Артем Шило, який донедавна очолював управління СБУ, а до того був позаштатним радником Офісу президента.

Як повідомляється, впродовж червня-грудня 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних посадовців "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної фірми постачальником силових трансформаторів.

Вигідніші пропозиції інших учасників закупівлі відхилили через штучні підстави, керуючись листом "щодо загроз державній безпеці".

"Нікого не насторожив той факт, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має прямі зв'язки з РФ. У підсумку ця компанія через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродала "Укрзалізниці" майже вдвічі дорожче", - повідомили в ЦПК.

Внаслідок цього "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими фігуранти розпорядилися на власний розсуд.

Завдяки НАБУ і САП суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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