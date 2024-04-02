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БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
09:46 02.04.2024 |
Влада Татарстану (суб'єкт РФ) повідомила про атаку невідомими дронами на територію республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
"Атака безпілотників сталася у Татарстані, є постраждалі, серйозних руйнувань немає, повідомила пресслужба глави республіки", - йдеться у повідомленні.
"Атака безпілотників у Татарстані була скоєна на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, технологічний процес не порушено", - цитує місцеву владу "РИА-Новости".
У телеграм-каналах із посиланням на мешканців Єлабуги повідомляють, що дрони прилетіли до нафтопереробного заводу "Елаз-Нафтопродукт". Дісталося заводу та гуртожитку. Попередньо також є постраждалі.
Згодом росЗМІ повідомили, що двоє людей поранені після атаки безпілотників по гуртожитку особливої економічної зони "Алабуга".
Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.
Більше інформації наразі не відомо.
За даними ЗМІ, у Росії на території особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані організовано масове складання бойових дронів Shahed-136 з іранських компонентів для російської армії.
Телеграм-канали також поширюють відео, на яких, як стверджується, зафіксовано момент удару по підприємству у російському місті Єлабуга.
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