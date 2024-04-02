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АНАЛІТИКА

БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану

БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану

 

Влада Татарстану (суб'єкт РФ) повідомила про атаку невідомими дронами на територію республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Атака безпілотників сталася у Татарстані, є постраждалі, серйозних руйнувань немає, повідомила пресслужба глави республіки", - йдеться у повідомленні.


"Атака безпілотників у Татарстані була скоєна на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, технологічний процес не порушено", - цитує місцеву владу "РИА-Новости".

У телеграм-каналах із посиланням на мешканців Єлабуги повідомляють, що дрони прилетіли до нафтопереробного заводу "Елаз-Нафтопродукт". Дісталося заводу та гуртожитку. Попередньо також є постраждалі.

Згодом росЗМІ повідомили, що двоє людей поранені після атаки безпілотників по гуртожитку особливої ​​економічної зони "Алабуга".

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.

Більше інформації наразі не відомо.

За даними ЗМІ, у Росії на території особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані організовано масове складання бойових дронів Shahed-136 з іранських компонентів для російської армії.

Телеграм-канали також поширюють відео, на яких, як стверджується, зафіксовано момент удару по підприємству у російському місті Єлабуга.
За матеріалами: Цензор.нет
Ключові теги: Росія
 

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