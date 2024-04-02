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АНАЛІТИКА

Голова АМКУ Кириленко після розслідування Схем задекларував квартиру бабусі на 200 кв. м

09:03 02.04.2024 |

Політика

 

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко у декларації про доходи за 2023 рік вказав квартиру бабусі дружини на 200 кв. м, про яку стало відомо після розслідування "Схем". Проте автомобіль BMW, яким володіє його теща, а користується дружина, голови АМКУ таки не задекларував, зауважили журналісти-розслідувачі.


Кириленко задекларував чотирикімнатні апартаменти у Києві, оформлені на 77-річну бабусю дружини. У цій квартирі, з'ясували журналісти, сім'я мешкає щонайменше з 2020 року.

Раніше Кириленко цю нерухомість не декларував, а в інтерв'ю переконував, що у цій квартирі "точно не мешкав".

Водночас теща чиновника Наталія Матієнко на запитання журналістів, чи мешкала там родина Кириленка і як давно, відповіла: "З 2020 року постійно... тому, так, там вони мешкали".

Площу та вартість цієї квартири Кириленко в декларації не вказав. "Схеми", отримавши в розпорядження договір купівлі-продажу, встановили, що площа квартири становить майже 200 кв. м, вартість - 6,2 млн грн.

У свіжій декларації чиновник не вказав автомобіль BMW X3, на якому його дружина Алла Кириленко їздила у 2022-2024 роках. "Схеми" встановили це за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Сам Кириленко в розмові з журналістами казав, що його дружина "у виняткових випадках користувалася тим автомобілем". Натомість теща Наталія Матієнко на запитання, чи їздить вона на своєму автомобілі, відповідала: "Ні, я на ньому не їжджу, на ньому їздить моя дочка (дружина Павла Кириленка. - Ред.)".

Після журналістського розслідування щодо активів родини нового керівника АМКУ правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

За даними "Схем", родина Кириленків впродовж 2020-2023 років придбала нерухомість та автівки загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн. Водночас чиновник не вказував у декларації нерухомість та автівки, якими користується його родина.

Кириленко заявляв журналістам, що джерела статків - стартовий капітал родини, що був сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини "вигідно продала" акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу.

Кириленко заявив, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного й об'єктивного розслідування".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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