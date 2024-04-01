Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні. Це відбудеться після повернення Конгресу з великодніх канікул.

Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента", - сказав Тернер в ефірі програми Face the Nation.

Конгресмен зазначив, що спікер Джонсон дав зрозуміти, що він підтримує Україну, як безпосередньо українському президенту Володимиру Зеленському, так і публічно.

"Він публічно зробив ці заяви, а також генсекретарю НАТО", - додав глава комітету з розвідки.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

"Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - наголосив він.

Розгляд допомоги Україні у Конгресі

Нагадаємо, Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цьогоріч Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд.

Проти сенатського законопроекту виступав спікер Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Днями Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без американської допомоги Україні доведеться відступати на фронті. До цього український президент провів телефонну розмову зі спікером Палати представників.