Зеленський погодив призначення Данілова послом в Молдові

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення екссекретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це очільник держави повідомив у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 29 березня.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше - я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою - і з точки зору безпекових викликів у регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії", - зазначив він.

Раніше цього дня Зеленський представив нового нового секретаря РНБО - колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

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