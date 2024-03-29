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Зеленський погодив призначення Данілова послом в Молдові
23:21 29.03.2024 |
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення екссекретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це очільник держави повідомив у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 29 березня.
"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше - я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою - і з точки зору безпекових викликів у регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії", - зазначив він.
Раніше цього дня Зеленський представив нового нового секретаря РНБО - колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Стаття на тему:
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Перестановки відбулися одразу у чотирьох органах: РНБО, Ставці верховного головнокомандувача, ГУР МО, Службі зовнішньої розвідки. Ці кадрові рішення готувалися давно, хоча привід для них міг виникнути і випадково.
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