Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом

Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідну угоду підписали міністра фінансів Сергій Марченко та пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов'язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер", - наголосив Марченко.

Зазначається, що укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн "Великої сімки" та Паризького клубу. Це дозволить Україні призупинити виплати за держборгом до кінця березня 2027 року.