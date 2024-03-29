ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил

Українська протиповітряна оборона за ніч знищила 84 повітряні цілі, 58 "шахедів" і 26 ракет, якими РФ атакувала області України, повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у п'ятницю вранці.

"У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131"; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555; 5 керованих авіаційних ракет Х-59; 4 крилаті ракети "Іскандер-К"", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 29 березня противник завдав потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет і ударні БПЛА: Загалом - 99 засобів повітряного нападу: 60 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф); 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К - Рязанська область -рф); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим); 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (з дев'яти літаків Су-34 - Бєлгородська область); 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область - РФ); 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - Енгельс - рф).

До відбиття удару залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, додали в повітряному командуванні.