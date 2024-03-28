ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році зріс на 5,3% порівняно з попереднім роком, коли його падіння становило 28,8%, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики в четвер.
Згідно з ними, номінальний ВВП за минулий рік становив 6 трлн 537,8 млрд грн, зміна дефлятора - 18,5%.
Держстат уточнив, що в першому кварталі 2023 року зниження реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 10,3% ВВП, після чого він зріс на 19,2% у другому кварталі, 9,6% - у третьому і 4,7% - у четвертому.
Раніше, у грудні минулого року, статистичне відомство оцінювало спад у першому кварталі в 10,5%, після чого зростання в другому - на 19,5% і в третьому - на 9,3%.
Номінальний ВВП у четвертому кварталі становив 1 трлн 933,0 млрд грн порівняно з 1 трлн 778,4 млрд грн у третьому, 1 трлн 463,9 млрд грн у другому і 1 трлн 362,5 млрд грн у першому, йдеться також у даних Держстату.
Як повідомлялося, Нацбанк України в січні оцінив зростання ВВП країни 2023 року в 5,7%, а його номінальне значення - у 6,51 трлн грн. НБУ зберіг прогноз зростання ВВП у 2024 році на 3,6% (номінальний - 7,58 трлн грн), трохи погіршивши його на 2025 рік - з 6,0% до 5,8%. Водночас на перший квартал цього року НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП до 7,1% з 5,4%, очікуючи його уповільнення до 4,8% у другому кварталі.
Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року покращив оцінку зростання ВВП торік із 2,8% до 5%, однак погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%. На думку Мінекономіки, зростання ВВП за січень-лютий цього року становило 3,6%.
МВФ в оновленій програмі EFF з Україною оцінив реальне зростання ВВП 2023 року в 5%, а номінальний ВВП - у 6,5 трлн грн. Він прогнозує його уповільнення до 3-4% цього року, і збільшення номінального ВВП до 7,75 трлн грн.Валовий внутрішній продукт за 2023 рік
(у фактичних цінах; млн.грн)
|
| І кв.2023
| ІІ кв 2023
| III кв 2023
| IV кв 2023
| 2023
|Валовий внутрішній продукт
|1362537
|1463941
|1778356
|1932991
|6537825
| Сільське, лісове та рибне господарство
| 34601
| 35906
| 217714
| 195929
| 484150
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 52776
| 66887
| 73255
| 69645
| 262563
| Переробна промисловість
| 101344
| 133318
| 143141
| 161379
| 539182
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 77175
| 69343
| 75093
| 87324
| 308935
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
| 3546
| 4130
| 4564
| 4971
| 17211
| Будівництво
| 15887
| 19313
| 25811
| 42540
| 103551
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
| 169242
| 203533
| 217471
| 235866
| 826112
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
| 70053
| 60314
| 68871
| 84457
| 283695
| Тимчасове розміщування й організація харчування
| 10733
| 6750
| 10615
| 10683
| 38781
| Інформація та телекомунікації
| 57139
| 54782
| 70982
| 77433
| 260336
| Фінансова та страхова діяльність
| 39129
| 35910
| 37597
| 42968
| 155604
| Операції з нерухомим майном
| 80877
| 65446
| 83494
| 89051
| 318868
| Професійна, наукова та технічна діяльність
| 33116
| 24440
| 35877
| 36736
| 130169
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
| 16490
| 13440
| 16348
| 17243
| 63521
| Державне управління; обов’язкове соціальне страхування
| 320745
| 351830
| 360485
| 414991
| 1448051
| Освіта
| 51008
| 65118
| 49855
| 65050
| 231031
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
| 39871
| 43243
| 44775
| 45032
| 172921
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
| 7045
| 6725
| 6797
| 8709
| 29276
| Надання інших видів послуг
| 13591
| 12133
| 13026
| 13667
| 52417
| Податки на продукти
| 173173
| 197479
| 229606
| 241315
| 841573
| Субсидії на продукти
| -5004
| -6099
| -7021
| -11998
| -30122
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій РФ і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.