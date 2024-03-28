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ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат

17:02 28.03.2024 |

Економіка

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році зріс на 5,3% порівняно з попереднім роком, коли його падіння становило 28,8%, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики в четвер.

Згідно з ними, номінальний ВВП за минулий рік становив 6 трлн 537,8 млрд грн, зміна дефлятора - 18,5%.

Держстат уточнив, що в першому кварталі 2023 року зниження реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 10,3% ВВП, після чого він зріс на 19,2% у другому кварталі, 9,6% - у третьому і 4,7% - у четвертому.

Раніше, у грудні минулого року, статистичне відомство оцінювало спад у першому кварталі в 10,5%, після чого зростання в другому - на 19,5% і в третьому - на 9,3%.

Номінальний ВВП у четвертому кварталі становив 1 трлн 933,0 млрд грн порівняно з 1 трлн 778,4 млрд грн у третьому, 1 трлн 463,9 млрд грн у другому і 1 трлн 362,5 млрд грн у першому, йдеться також у даних Держстату.

Як повідомлялося, Нацбанк України в січні оцінив зростання ВВП країни 2023 року в 5,7%, а його номінальне значення - у 6,51 трлн грн. НБУ зберіг прогноз зростання ВВП у 2024 році на 3,6% (номінальний - 7,58 трлн грн), трохи погіршивши його на 2025 рік - з 6,0% до 5,8%. Водночас на перший квартал цього року НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП до 7,1% з 5,4%, очікуючи його уповільнення до 4,8% у другому кварталі.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року покращив оцінку зростання ВВП торік із 2,8% до 5%, однак погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%. На думку Мінекономіки, зростання ВВП за січень-лютий цього року становило 3,6%.

МВФ в оновленій програмі EFF з Україною оцінив реальне зростання ВВП 2023 року в 5%, а номінальний ВВП - у 6,5 трлн грн. Він прогнозує його уповільнення до 3-4% цього року, і збільшення номінального ВВП до 7,75 трлн грн.

Валовий внутрішній продукт за 2023 рік

(у фактичних цінах; млн.грн)

  І кв.2023 ІІ кв 2023 III кв 2023 IV кв 2023 2023
Валовий внутрішній продукт13625371463941177835619329916537825
Сільське, лісове та рибне господарство 34601 35906 217714 195929 484150
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 52776 66887 73255 69645 262563
Переробна промисловість 101344 133318 143141 161379 539182
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 77175 69343 75093 87324 308935
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 3546 4130 4564 4971 17211
Будівництво 15887 19313 25811 42540 103551
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 169242 203533 217471 235866 826112
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 70053 60314 68871 84457 283695
Тимчасове розміщування й організація харчування 10733 6750 10615 10683 38781
Інформація та телекомунікації 57139 54782 70982 77433 260336
Фінансова та страхова діяльність 39129 35910 37597 42968 155604
Операції з нерухомим майном 80877 65446 83494 89051 318868
Професійна, наукова та технічна діяльність 33116 24440 35877 36736 130169
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 16490 13440 16348 17243 63521
Державне управління; обов’язкове соціальне страхування 320745 351830 360485 414991 1448051
Освіта 51008 65118 49855 65050 231031
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 39871 43243 44775 45032 172921
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7045 6725 6797 8709 29276
Надання інших видів послуг 13591 12133 13026 13667 52417
Податки на продукти 173173 197479 229606 241315 841573
Субсидії на продукти -5004 -6099 -7021 -11998 -30122

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій РФ і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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