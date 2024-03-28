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АНАЛІТИКА

Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

 

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

* боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
* 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
* 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
* 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
* 5 засобів постановки перешкод проти дронів;
* 180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;
* 6 машин розмінування WISENT 1;
* 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
* 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;
* 1 БРЕМ DACHS;
* 9 мінних тралів;
* 1 система спостереження SATCOM;
* 330 інфрачервоних камер;
* 3 автомобілі для охорони кордону;
* 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
* 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.

Плани Німеччини щодо наступних поставок

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

* 20 БМП Marder;
* 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;
* ракети до ЗРК Patriot;
* 70 інфрачервоних камер.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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