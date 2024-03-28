Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

* боєприпаси для Leopard 2 A6 ;

* 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

* 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

* 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

* 5 засобів постановки перешкод проти дронів;

* 180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;

* 6 машин розмінування WISENT 1;

* 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

* 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

* 1 БРЕМ DACHS;

* 9 мінних тралів;

* 1 система спостереження SATCOM;

* 330 інфрачервоних камер;

* 3 автомобілі для охорони кордону;

* 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

* 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.

Плани Німеччини щодо наступних поставок

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:

* 20 БМП Marder;

* 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;

* ракети до ЗРК Patriot;

* 70 інфрачервоних камер.

