Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням

Посли країн-членів Європейського Союзу (ЄС) погодили в середу, 27 березня, новий компроміс щодо подовження періоду лібералізації торгівлі з Україною. Про це повідомило представництво Бельгії, котра нині головує в ЄС, в соцмережі X.

Як наголошується в повідомленні, досягнутий компроміс "забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС".

Текст компромісної пропозиції був представлений бельгійською стороною. Він відрізняється від попереднього варіанта, погодженого тижнем раніше Європарламентом і Радою ЄС, тим, що для запровадження екстрених обмежень на ввезення низки продуктів з України вирішили використовувати показники 2021 року.

Цю пропозицію має схвалити Європейський парламент на пленарній сесії у квітні у Страсбурзі. "Робота має просуватися дуже швидко, щоб отримати "зелене світло" Європарламенту і подовжити заходи з лібералізації торгівлі вчасно, до 6 червня", - повідомив журналістам чиновник ЄС.

ЄС і раніше був готовий подовжити "економічний безвіз" для України, але з умовами

Раніше цього місяця повідомлялося, що Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде подовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, хоча і з певними новими обмеженнями.

Так, Єврокомісія може вжити екстрених заходів і застосувати будь-які важелі, які вважатиме необхідними, якщо через український імпорт виникнуть значні збої на ринках окремих країн або всього Євросоюзу. Регламент передбачає "екстрене гальмування" для особливо "вразливих" сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду. Єврокомісія також зобов'язалася вжити заходів у разі різкого зростання імпорту української пшениці. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за 2021 рік, мита будуть запроваджені знову. Термін для запуску Єврокомісією екстрених заходів - 14 днів. Як підрахували в Брюсселі, ці заходи можуть коштувати Україні близько 330 мільйонів євро у порівнянні з нинішнім доходом.

Нагадаємо, раніше цього дня Лондон закликав Брюссель подовжити торговельні преференції для України, як це в лютому цього року зробило Сполучене Королівство. Утім, Лондон подовжив дію цих преференцій для українського агроекспорту до 2029 року.