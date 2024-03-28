Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням

 

Посли країн-членів Європейського Союзу (ЄС) погодили в середу, 27 березня, новий компроміс щодо подовження періоду лібералізації торгівлі з Україною. Про це повідомило представництво Бельгії, котра нині головує в ЄС, в соцмережі X.

Як наголошується в повідомленні, досягнутий компроміс "забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС".

Текст компромісної пропозиції був представлений бельгійською стороною. Він відрізняється від попереднього варіанта, погодженого тижнем раніше Європарламентом і Радою ЄС, тим, що для запровадження екстрених обмежень на ввезення низки продуктів з України вирішили використовувати показники 2021 року.

Цю пропозицію має схвалити Європейський парламент на пленарній сесії у квітні у Страсбурзі. "Робота має просуватися дуже швидко, щоб отримати "зелене світло" Європарламенту і подовжити заходи з лібералізації торгівлі вчасно, до 6 червня", - повідомив журналістам чиновник ЄС.

ЄС і раніше був готовий подовжити "економічний безвіз" для України, але з умовами

Раніше цього місяця повідомлялося, що Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде подовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, хоча і з певними новими обмеженнями.

Так, Єврокомісія може вжити екстрених заходів і застосувати будь-які важелі, які вважатиме необхідними, якщо через український імпорт виникнуть значні збої на ринках окремих країн або всього Євросоюзу. Регламент передбачає "екстрене гальмування" для особливо "вразливих" сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду. Єврокомісія також зобов'язалася вжити заходів у разі різкого зростання імпорту української пшениці. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за 2021 рік, мита будуть запроваджені знову. Термін для запуску Єврокомісією екстрених заходів - 14 днів. Як підрахували в Брюсселі, ці заходи можуть коштувати Україні близько 330 мільйонів євро у порівнянні з нинішнім доходом.

Нагадаємо, раніше цього дня Лондон закликав Брюссель подовжити торговельні преференції для України, як це в лютому цього року зробило Сполучене Королівство. Утім, Лондон подовжив дію цих преференцій для українського агроекспорту до 2029 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2273
  0,1157
 0,29
EUR
 1
 42,4420
  0,2491
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес