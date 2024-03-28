Стало відомо, як в Україні хочуть реформувати владу на місцях згідно з Ukraine Facility

Замість місцевих державних адміністрацій в Україні створять органи управління префектурного типу і встановлять адміністративний нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, відповідний законопроєкт, підтриманий у першому читанні ще у 2021 році, у Верховній раді готуються ухвалити вже остаточно, оскільки він - одна з вимог для отримання коштів з Ukraine Facility, а також вступу до ЄС.

Прийнятий у першому читанні законопроект нарешті узгодили і доопрацювали разом з усіма стейкхолдерами і асоціаціями місцевого самоврядування за сприяння міжнародних партнерів та Ради Європи, тому найближчим часом можна очікувати його винесення на розгляд у сесійну залу.

"Нинішній варіант максимально готовий до винесення у сесійну залу. Його ухвалення - один з маркерів Ukraine Facility, тому до 1 кварталу 2025 року нам потрібно зробити величезне домашнє завдання і не лише ухвалити цей законопроект, а зробити і відповідні кроки щодо його імплементації. Тому, зважаючи на пропускну спроможність Верховної ради розглядати проєкти законів, ми будемо намагатися максимально швидко винести до зали важливий для децентралізаційних реформ законопроект і разом з експертним середовищем, з Офісом президента, з Конгресом місцевих і регіональних влад, з профільним міністерством готові робити все для того, щоб цей законопроект був ухвалений якнайшвидше", - зазначила Шуляк.

Ключовими положеннями законопроекту є створення правових основ для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до внесення змін в Конституцію України. Повноваження і завдання місцевих державних адміністрацій розподілені за ключовими напрямками:

* Координація територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

* Забезпечення законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

* Виконання галузевих повноважень та окремих повноважень органів місцевого самоврядування.

Також головам МДА та їх заступникам надається статус державних службовців. Якщо законопроект ухвалять, термін повноважень голів обласних та районних державних адміністрацій становитиме до 5 років в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Нова система нагляду за законністю рішень ОМС також передбачає, що в разі виявлення невідповідності таких рішень Конституції та/або законам України, місцева державна адміністрація пропонуватиме ОМС усунути таку невідповідність впродовж 30 робочих днів. А у разі неусунення порушення, МДА будуть звертатися до суду з позовом про скасування такого рішення.

За словами Шуляк, модель безпосередньо процедурного нагляду зрозуміла - спочатку є не імперативна, а добровільна можливість отримати консультації, потім адміністрація аналізує і має опцію реагувати. Якщо це реагування не призводить до усунення проблеми, то тільки потім йде звернення до суду.

Нагляд, зазначила вона, буде багаторівневим - районі державні адміністрації наглядатимуть за органами місцевого самоврядування базового рівня, тобто за громадами, обласні державні адміністрації за районами, а центральний орган виконавчої влади, який визначає уряд, наглядає за обласними радами.

Парламентар також додала, що іншим ключовим пунктом дискусій був статус державних службовців для голів МДА. В цьому моменті законодавці зрештою дослухалися до внутрішніх експертів і представників Європейської комісії, тому процедура зі створенням нової комісії конкурсним відбором буде вітатися міжнародними партнери.

"Єдина комісія по відбору голів адміністрацій почне працювати і формувати кадровий резерв по завершенню воєнного стану. Я вважаю, що в такий спосіб ми прибрали ті ризики, на які нам вказували представники Ради Європи. Плюс, звісно, запобіжник з розмежування повноважень", - додала Шуляк.

