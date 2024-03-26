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АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка

16:05 26.03.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка.

Це закріплено указами №186/2024 і №188/2024 від 26 березня 2023 року відповідно.

Цього ж дня президент підписав указ №187/2024 про звільнення з посади голови зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та указ №189/2024 про призначення на посаду голови зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Олександр Литвиненко з 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. Працював директором Національного інституту стратегічних досліджень (2019-2021 рр.), заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019 рр.).

Доктор політичних наук (2002 р.), професор (2011 р.), генерал-майор запасу (2015 р.).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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