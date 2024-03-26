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АНАЛІТИКА

У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»

10:11 26.03.2024 |

Політика

У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»

 

Збройні сили України уразили корабель "Костянтин Ольшанський", який раніше належав Військово-морському флоту України та був захоплений росіянами 2014 року, пошкодження судна уточнюються, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"З великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський" сталася воістину детективна історія. Нагадаю, це корабель, який належав Україні, й 2014 року його захопили російські окупанти", - розповів Плетенчук в ефірі телеканалу Freeдом у вівторок.

"Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини... А на 10 рік вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі... і було прийнято рішення його відновити. Протягом року його відновили, але метою цих робіт було вчинити фальсифікацію і відрапортувати керівництву про те, що вони відновили один зі своїх раніше пошкоджених великих десантних кораблів - "Минск" або "Оленегорский горняк", тому що в них характер ушкоджень такий, що їх відновлення під великим сумнівом, і цей корабель планували використати проти українських сил. Тому було прийнято рішення уразити цей корабель "Нептуном". Ураження було завдано. Пошкодження уточнюються", - розповів Плетенчук.

Як повідомлялося, українські сили успішно уразили два десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі 23 березня, також, імовірно, було пошкоджено ще один російський корабель - "Іван Хурс".

4 серпня 2023 року Служба безпеки України заявила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська в Росії: там надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк", завдавши "серйозної пробоїни".

У ніч на 13 вересня 2023 року сталася пожежа на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки (Севастополь), тоді влада РФ заявила про атаку ракетами й безпілотними катерами, внаслідок яких було пошкоджено два кораблі, зокрема й "Минск".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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