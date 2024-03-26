Фінансові новини
- |
- 26.03.24
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
10:11 26.03.2024 |
Збройні сили України уразили корабель "Костянтин Ольшанський", який раніше належав Військово-морському флоту України та був захоплений росіянами 2014 року, пошкодження судна уточнюються, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
"З великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський" сталася воістину детективна історія. Нагадаю, це корабель, який належав Україні, й 2014 року його захопили російські окупанти", - розповів Плетенчук в ефірі телеканалу Freeдом у вівторок.
"Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини... А на 10 рік вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі... і було прийнято рішення його відновити. Протягом року його відновили, але метою цих робіт було вчинити фальсифікацію і відрапортувати керівництву про те, що вони відновили один зі своїх раніше пошкоджених великих десантних кораблів - "Минск" або "Оленегорский горняк", тому що в них характер ушкоджень такий, що їх відновлення під великим сумнівом, і цей корабель планували використати проти українських сил. Тому було прийнято рішення уразити цей корабель "Нептуном". Ураження було завдано. Пошкодження уточнюються", - розповів Плетенчук.
Як повідомлялося, українські сили успішно уразили два десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі 23 березня, також, імовірно, було пошкоджено ще один російський корабель - "Іван Хурс".
4 серпня 2023 року Служба безпеки України заявила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська в Росії: там надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк", завдавши "серйозної пробоїни".
У ніч на 13 вересня 2023 року сталася пожежа на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки (Севастополь), тоді влада РФ заявила про атаку ракетами й безпілотними катерами, внаслідок яких було пошкоджено два кораблі, зокрема й "Минск".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ревнощі влади: «Слуги народу» Безугла і Третьякова вимагають карати довічним ув'язненням за «привласнення держфункцій»
ТОП-НОВИНИ
|У ВМС ЗСУ розповіли про ураження «Нептуном» захопленого росіянами корабля «Костянтин Ольшанський»
|Реконструкція харківської ТЕЦ-5 триватиме не один рік - директор
|НАБУ і САП взялися за голову АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 мільйонів
|Голова Укргідроенерго: На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
|Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
|У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників
|Нацбанк заборонить бізнесу приймати готівкові перекази від громадян
|Британія оголосила про пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО на 70 млн євро
|Родина нового голови АМКУ від Зеленського скуповує елітну нерухомість на Закарпатті під час війни, – «Схеми»
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
Бізнес
|Пацієнт з чіпом Neuralink у мозку зіграв у шахи силою думки
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях