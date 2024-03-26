Реконструкція харківської ТЕЦ-5 триватиме не один рік - директор

Через російські удари 22 березня, які спричинили руйнування енергетичних об'єктів, наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5».

«22 березня енергетика Харківщини та ТЕЦ-5 зокрема внаслідок масованої атаки ворога отримала найбільших руйнувань з початку воєнних дій. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що із руйнуванням ТЕЦ-5 Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста. Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об'єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, співставний із новим будівництвом.

Як зазначив головний виконавчий директор ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» Олександр Мінкович, у цей важкий період відчувається координація, підтримка і допомога обласної та міської влади, але завдання дуже складне.

«Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік», - наголосив він.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок масованої ракетної атаки військ РФ на українську енергосистему 22 березня, група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.