НАБУ і САП взялися за голову АМКУ після розслідування «Схем» про майно його родини на 70 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Про це повідомляє "Радіо Свобода", яка отримала від САП відповідь на запит.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.





Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з'ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України", - йдеться у відповіді САП на запит.

Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ.

При цьому мінімальна санкція ст. 366-2 ККУ "декларування недостовірної інформації" передбачає штраф, максимальна - позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Покарання за ст. 368-5 Кримінального кодексу "незаконне збагачення" передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо:

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.