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АНАЛІТИКА

Голова Укргідроенерго: На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки

 

Дніпровська ГЕС не працює після ракетного обстрілу Росії, і на її повне відновлення потрібно кілька років. Про це у прямому ефірі телеканалу Суспільне розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"ДніпроГЕС виведена на тривалий час. Поки що ми не можемо детально зрозуміти, скільки часу нам необхідно. Але щоб відновити станцію до моменту ракетного удару - на це потрібні роки. Це не дні і не місяці", - сказав Сирота.

Поки що на станції не можуть розібрати всі завали, оскільки й перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, щоб можна було дістатися нижньої.

До ліквідації наслідків приєдналися фахівці ДСНС з технікою для демонтажу перекриття, щоб якнайшвидше відновити мостовий перехід.

Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована. Загрози прориву немає, - підтвердив Сирота.

Відео на тему:
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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