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АНАЛІТИКА

РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express

РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express

 

Російська Федерація вранці 25 березня запустила по Києву ракети «Циркон». Це друге публічно відоме використання росіянами цієї ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними видання, ворог запустив по Києву "Циркон", а збити їх вдалось безпосередньо у небі над столицею. Про те, що збито було саме "Циркон" свідчить первинний аналіз уламків двох ракет, які були збиті, але впали у межах столиці. Ракети було запущено з Криму.

Вперше росіяни ймовірно вдарили по столиці "Цирконом" 7 лютого, тоді уламки ракети ймовірно упали у Деснянському районі. Однак їх кількість була не достатня, а їх ідентифікація зайняла близько 5 днів.

РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express

 

Цього ж разу спеціалістам вдалося зібрати більше детальних уламків та провести глибший аналіз. Зокрема, дати точну відповідь на тип двигуна, систему наведення та використані матеріали.

Як зазначає Defense Express, спеціалісти зібрали доволі значний об'єм інформації. Вона дозволить оцінити реальні можливості "Циркону" та рівень технологій, який наразі досяжний РФ для створення ракети.

Відео на тему:


Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Атаки "Цирконом" по Україні

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

Тоді ракетна атака була націлена в основному на Київ, хоча під обстріл потрапили й Миколаїв та Львівська область.

Також слід зазначити, що Путін фактично підтвердив удари протикорабельним "Цирконом", говорячи про російсько-українську війну наприкінці минулого місяця у своєму виступі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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