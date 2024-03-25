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АНАЛІТИКА

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

11:44 25.03.2024 |

Політика

 

Російські окупанти в понеділок випустили по Києву з окупованого півострова Крим дві балістичні ракети, обидві збито, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", - повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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