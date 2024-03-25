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Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
11:44 25.03.2024 |
Російські окупанти в понеділок випустили по Києву з окупованого півострова Крим дві балістичні ракети, обидві збито, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.
"Близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", - повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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