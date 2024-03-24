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Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
13:54 24.03.2024 |
Під час ракетної атаки на окупований Севастополь в ніч на неділю, 24 березня, Сили оборони України вразили великі десантні кораблі (ВДК) проєкту 775 "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку Чорноморського флоту Росії (ЧФ РФ), повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).
Також були уражені "декілька об'єктів інфраструктури" ЧФ РФ. Наскільки серйозні пошкодження отримали уражені об'єкти, не уточнюється.
Раніше група розслідувачів OSINTtechnical повідомляла, що окрім цілей у Севастополі, вночі були атаковані й інші військові об'єкти в окупованому Криму, зокрема, нафтобаза біля військової авіабази в районі селища Гвардійське Сімферопольського району.
Шість уражених ВДК
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ уразили вже шість великих десантних кораблів ЧФ РФ: 24 березня 2022 року затонув ВДК "Саратов", 13 вересня 2023 року у сухому доку був пошкоджений ВДК "Минск", у грудні 2023 року ЗСУ затопили ВДК "Новочеркасск", а у лютому 2024 року - знищили ВДК "Цезарь Куников".
Таким чином "Ямал" і "Азов" стали п'ятим і шостим кораблем такого типу, що були уражені українськими військовими.
Що відомо про кораблі РФ
"Ямал" - це великий десантний корабель проекта 775. З відкритих джерел відомо, що корабель був збудований у 1987 році, місце базування - Чорноморський флот РФ.
Кількість екіпажу корабля - 87 осіб. На його борту можуть бути встановлені дві артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню, чотири зенітки. Загалом на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.
Великий десантний корабель "Азов" проекту 775 входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів РФ. Був спущений на воду у 1989 році.
Весною 2022 корабель знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі міста Севастополь. Загалом характеристики "Азова" подібні до характеристик "Ямала". Він може переправляти техніку, морпіхів та обладнаний димовою завісою.
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