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АНАЛІТИКА

У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників

 

Вночі проти 23 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії місцеві жителі повідомили про вибухи на місцевому нафтопереробному заводі, зокрема про два прильоти безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснефть".


Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країн ближнього зарубіжжя.

Завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку - найбільш затребуваного в Росії. Проєктна потужність підприємства - 8,3 мільйонів тонн нафти.

Стаття на тему:

16.03.24 Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області: виникли пожежі

Безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв. Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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