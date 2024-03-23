У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників

Вночі проти 23 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії місцеві жителі повідомили про вибухи на місцевому нафтопереробному заводі, зокрема про два прильоти безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснефть".





Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країн ближнього зарубіжжя.

Завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку - найбільш затребуваного в Росії. Проєктна потужність підприємства - 8,3 мільйонів тонн нафти.

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16.03.24 Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області: виникли пожежі

Безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв. Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.