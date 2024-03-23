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У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників
09:30 23.03.2024 |
Вночі проти 23 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії місцеві жителі повідомили про вибухи на місцевому нафтопереробному заводі, зокрема про два прильоти безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснефть".
Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країн ближнього зарубіжжя.
Завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку - найбільш затребуваного в Росії. Проєктна потужність підприємства - 8,3 мільйонів тонн нафти.
Стаття на тему:
16.03.24 Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області: виникли пожежі
Безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв. Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
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