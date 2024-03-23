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Нацбанк заборонить бізнесу приймати готівкові перекази від громадян

 

Національний банк України розробив зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Відповідний проєкт постанови правління "Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні" оприлюднено на сайті НБУ для обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Переказ коштів без відкриття рахунку - платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формах отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або отримувача.

Також передбачається:

* оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;

* зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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