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Британія оголосила про пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО на 70 млн євро
23:40 22.03.2024 |
Міноборони Британії повідомило про наміри надати Україні сучасні безпілотники та системи ППО на суму 60 млн фунтів стерлінгів (майже 70 млн євро).
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії в Twitter (X)
"Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України.
Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".
Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.
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