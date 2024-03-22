Родина нового голови АМКУ від Зеленського скуповує елітну нерухомість на Закарпатті під час війни, – «Схеми»

Родина нового очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка за останні роки придбала нерухомість вартістю 70 мільйонів гривень у Києві та на заході країни.

При чому родичі Павла Кириленка не мали бізнесу і за останні чверть століття не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати, а частиною цього майна користується сам держпосадовець, хоча не вказує це в своїй декларації, з'ясували "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).





Маєток під Києвом

Зокрема, у квітні 2020-го року його тесть Олександр Матієнко став власником земельної ділянки площею чверть гектара у котеджному містечку на півночі Київщини разом з двоповерховим будинком. Також на території неподалік - гостьовий будинок та великий гараж. На той час Павло Кириленко був очільником Донецької облдержадміністрації, куди його призначив президент Володимир Зеленський.

Офіційно будинок та земля під ним обійшлися тестю Кириленка у 4 мільйони гривень. Проте на профільному сайті з продажу нерухомості журналістам вдалося знайти архівне оголошення про продаж цього самого будинку значно дорожче - за $430 тисяч або понад 10 мільйонів гривень.

Через рік після придбання будинку та ділянки - у квітні 2021-го - тесть Кириленка купив ще одну ділянку землі у цьому ж котеджному містечку за 1,8 млн грн. На земельній ділянці площею 25 соток можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі.

Елітні апартаменти в Ужгороді під час війни

У серпні 2022 року, в розпал повномасштабного вторгнення, тесть Кириленка почав скуповувати нерухомість в Ужгороді, де сам Кириленко пропрацював два роки на посаді військового прокурора перед приходом в Донецьку ОДА.

Тоді тесть Кириленка придбав майнові права на дві квартири у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park площею 90 та 74 кв. м. Їхня вартість по договору - 800 тисяч і 640 тисяч гривень відповідно. Але на ринку їхня вартість на момент купівлі майнових прав була вищою: 7 мільйонів та 6 мільйонів гривень відповідно.

ЖК Residents Park в Ужгороді, де скуповують квартири родичі Павла Кириленка.

На другий рік повномасштабної війни, у сім'ї Кириленка стає ще більше квартир в елітном ужгородському ЖК Residents Park.

Так, у квітні 2023 року тесть Кириленка купив майнові права на квартиру у цьому ЖК площею 77 квадратних метрів. За договором вона обійшлася йому у 670 тисяч гривень, але ринкова вартість цих апартаментів - майже 6 мільйонів гривень.

У той же час у цьому ж ЖК "Схеми" майнові права на квартиру площею 78 квадратів нібито за 670 тисяч гривень придбала і теща Кириленка Наталія Матієнко. Ринкова вартість таких апартаментів на той момент - майже 6 мільйонів гривень.

Загалом ринкова вартість всієї ужгородської нерухомості родини голови АМКУ, придбаної під час повномасштабної війни, становить майже 25 мільйонів гривень.

Якщо до ужгородських квартир додати ринкову вартість ще чотирьох паркомісць у тому ж ЖК Residents Park, які тесть і теща Кириленка купили у період з 2022 по 2023 рік, то загалом вийде сума у понад 27 мільйонів гривень

За документами, вона коштує значно дешевше. Велику різниця між вартістю майнових прав на квартири та їхньою ринковою ціною юристи пояснюють намаганням уникнути сплати податків.

"Якщо є значна різниця між ціною майнових прав і ціною квартири, це, можна сказати, є маркером схеми оптимізації оподаткування", - вважає незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов.

Квартири в Києві

Журналісти з'ясували, що у Києві посадовець разом з родиною живе у квартирі площею 200 кв. м, яку Кириленко не вказував у декларації. Офіційно власницею квартири є Альбіна Віннікова - рідна бабуся дружини чиновника. За документами, вона придбала це майно у січні 2020 року за $265 тисяч або 6 млн грн на той час.

Крім того, Віннікова подарувала доньці - тобто матері дружини Кириленка коштовну нерухомість у столиці - у ЖК бізнес-класу Obolon Plaza.

Віннікова оформила права на цю комерційну нерухомість у травні 2023 року і в той же день подарувала її доньці - Наталії Матієнко. Відповідно до договору купівлі-продажу, офісне приміщення площею 188 квадратних метрів обійшлося у майже 12 мільйонів гривень. Гроші за нього вона сплатила ще у жовтні 2021 року.

У цьому ж ЖК Obolon Plaza теща Кириленка Наталія Матієнко придбала право власності на дві квартири у березні 2023 року. За договорами, сукупна вартість двох квартир площею близько 90 кв. м кожна становить 9,5 мільйонів гривень. Ці кошти були внесені за попередніми договорами, укладеними у 2021 році.

В Obolon Plaza володіє майном і тесть Кириленка Олександр Матієнко, а саме - двома паркомісцями. Вартість одного такого паркомісця станом на початок продажів становила від $40 тисяч і вище.

Сам Павло Кириленко коштовну нерухомість родичів своєї дружини пояснив тим, що бабуся його дружини нібито дуже вигідно продала акції заводу "Стирол" ще у 1990-х роках. Хоча визнав, що йшлося не про великий пакет акцій, а цінні папери, які роздавали працівникам. Ці кошти вони нібито використовували для бізнес-діяльності, хоча офіційно теща Кириленка взагалі не працювала, а її чоловік до 2015 року працював у ДАІ.

Сам Кириленко та його дружина також не мають достатніх коштів, щоб купувати дорогу нерухомість, свідчать дані у його декларації.