Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити

Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення з Росії та Білорусі.

Рішення було затверджено в п'ятницю в Брюсселі й скеровано на схвалення до Ради, де воно має бути підтримано кваліфікованою більшістю, повідомляє пресслужба ЄК.

"Європейська комісія сьогодні пропонує підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення ("зернових продуктів") із Росії та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою та соняшниковим шротом. Ці тарифи, хоча і досить високі, щоб на практиці придушити такий імпорт до ЄС, не вплинуть на експорт до третіх країн", - ідеться в пресрелізі.

У ЄК зазначили, що ці заходи спрямовані на досягнення кількох цілей. Зокрема щоб запобігти дестабілізації ринку ЄС за допомогою будь-якого "майбутнього значного перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС". "Фермерське співтовариство ЄС, зокрема, висловило занепокоєння з приводу цього ризику: роль Росії як провідного світового експортера зерна в поєднанні з її готовністю використовувати експорт продовольства як геополітичний інструмент показує, що вона висока", - деталізується у пресрелізі.

Ці заходи також спрямовані на боротьбу з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого була незаконно експортована на ринок ЄС, навмисно позначеного як "російське". "Пропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", - пояснили в ЄК.

Окрім цього, пропоновані заходи завадять Росії використовувати доходи від експорту в ЄС - і російських, і незаконно привласнених українських зернових продуктів - для фінансування своєї агресивної війни проти України. "Оскільки у 2023 році Росія експортувала до ЄС такої продукції на суму майже 1,3 мільярда євро, ці мита ЄС позбавлять ще одного важливого джерела прибутку для російської економіки і, як наслідок, російської військової машини", - переконані в ЄК.

Підвищені тарифи також поширюватимуться на Білорусь з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки країни з Росією. "Ба більше, включивши Білорусь до нових заходів, ЄС не дасть змоги Росії використати Білорусь для обходу нових тарифів і спрямування своїх товарів на ринок ЄС", - ідеться в пресрелізі.

У ЄК уточнили, що транзит зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення з Росії та Білорусі до третіх країн сьогоднішня пропозиція не зачіпає. "Це показує, що Європейський Союз, як і раніше, повністю прихильний справі гарантування продовольчої безпеки в усьому світі, особливо коли йдеться про країни, що розвиваються", - наголошується в повідомленні.

Наразі тарифи залежно від продукту варіювалися від 0% до 6%. Отже, підвищення становитиме від 45% до 50%. "Нові тарифи будуть достатньо високими, щоб перешкоджати нинішньому імпорту. Залежно від конкретного продукту вони збільшаться або до 95 євро за тонну, або до адвалорного мита в розмірі 50%. Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до жодної з квот ЄС на зерно, передбачених СОТ, які надають більш вигідний тарифний режим для деяких продуктів", - деталізують у Єврокомісії.

Згідно з даними ЄК, у 2023 році Росія експортувала до ЄС 4,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення на суму 1,3 млрд євро. Білорусь експортувала до ЄС обмежену кількість зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення у 2023 році - 610 тис. тонн на суму 246 млн євро.

З урахуванням усіх торговельних партнерів, у 2023 році ЄС імпортував 37,2 млн тонн зернових і 39,1 млн тонн олійних продуктів порівняно з 21,7 і 39,6 млн тонн відповідно у 2021 році. Ціни в ЄС на ці продукти значно і поступово знижувалися з другого півріччя. У 2022 році ціни досягли рекордного рівня внаслідок продовольчої кризи, спричиненої агресією Росії проти України.

Після ухвалення рішення Радою тарифи будуть застосовані негайно.

Раніше цю пропозицію в четвер після засідання Європейської ради озвучила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, підвищення тарифів запобіжить дестабілізації російським зерном ринку ЄС цієї продукції. "Це зупинить Росію від використання доходів від експорту цих товарів до Євросоюзу і це гарантуватиме, що нелегальний російський експорт краденого українського зерна не потрапить на ринок ЄС", - деталізувала президентка Європейської комісії.

