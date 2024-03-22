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АНАЛІТИКА

ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»

 

ГЕС 2 Дніпровської ГЕС через пряме влучення двох ракет росіян під час масованої атаки в п'ятницю перебуває в критичному стані, повідомив гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Не знаємо, в якому обсязі і з якою потужністю зможе працювати ГЕС 2. Саме через ракетні удари, тому що дві ракети прилетіли прямим влученням по ГЕС 2. Зокрема одна - по підкранових балках і влучила в опору. Тобто ГЕС 2 у критичному стані. ГЕС 1 теж зараз не працює", - описав він ситуацію в коментарі "Радіо Свобода".

За словами Сироти, наразі вживаються всі заходи, щоб піднімати затвори і спускати воду, "тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацювати цю воду".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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