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ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
09:24 22.03.2024 |
Сьогодні, 22 березня противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ - рф.);
- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - рф., ТОТ Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п'яти бомбардувальників Ту-22М3 - Ростовська обл. -рф.);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К- Тамбовська область -рф.);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) - ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - рф.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
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