Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»

 

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, ця атака характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження.

"Є пошкодження енергетичних об'єктів у багатьох регіонах, особливо, на жаль, дісталося місту Харків, де масштаб пошкоджень більший, ніж у інших регіонах", - заявив Кудрицький.

Він додав, що росіяни цілили в різні об'єкти енергосистеми - генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження щоб система працювала цілісно.

Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС: наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин", - пояснив голова "Укренерго".

За його словами, одразу після відбою тривог почалося встановлення масштабу пошкоджень на всіх об'єктах.

 

"Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломний атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно.

Всіх споживачів всіх українців прошу набратися терпіння і не піддаватися паніці. Це вже ставалося, енергетики працюють і роблять все можливе щоб енергопостачання у постраждалих регіонах було відновлено у найкоротші терміни", - резюмував він.

Перед цим міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ранкова атака на українську енергетику - наймасштабніша за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", - написав Галущенко.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9234
  0,2165
 0,55
EUR
 1
 42,4693
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6500  0,12 0,30 39,1650  0,16 0,40
EUR 41,9928  0,26 0,61 42,7756  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8900  0,25 0,64 38,9200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес