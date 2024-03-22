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Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
09:12 22.03.2024 |
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, ця атака характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження.
"Є пошкодження енергетичних об'єктів у багатьох регіонах, особливо, на жаль, дісталося місту Харків, де масштаб пошкоджень більший, ніж у інших регіонах", - заявив Кудрицький.
Він додав, що росіяни цілили в різні об'єкти енергосистеми - генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.
"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження щоб система працювала цілісно.
Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС: наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин", - пояснив голова "Укренерго".
За його словами, одразу після відбою тривог почалося встановлення масштабу пошкоджень на всіх об'єктах.
"Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломний атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно.
Всіх споживачів всіх українців прошу набратися терпіння і не піддаватися паніці. Це вже ставалося, енергетики працюють і роблять все можливе щоб енергопостачання у постраждалих регіонах було відновлено у найкоротші терміни", - резюмував він.
Перед цим міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ранкова атака на українську енергетику - наймасштабніша за останній час.
"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", - написав Галущенко.
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