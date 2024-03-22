Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, ця атака характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження.

"Є пошкодження енергетичних об'єктів у багатьох регіонах, особливо, на жаль, дісталося місту Харків, де масштаб пошкоджень більший, ніж у інших регіонах", - заявив Кудрицький.

Він додав, що росіяни цілили в різні об'єкти енергосистеми - генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження щоб система працювала цілісно.

Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС: наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин", - пояснив голова "Укренерго".

За його словами, одразу після відбою тривог почалося встановлення масштабу пошкоджень на всіх об'єктах.

"Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломний атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно.

Всіх споживачів всіх українців прошу набратися терпіння і не піддаватися паніці. Це вже ставалося, енергетики працюють і роблять все можливе щоб енергопостачання у постраждалих регіонах було відновлено у найкоротші терміни", - резюмував він.

Перед цим міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ранкова атака на українську енергетику - наймасштабніша за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", - написав Галущенко.