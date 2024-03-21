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Мінфін назвав умови пільгового кредиту на $1,5 мільярда, який Україні дала Канада
11:43 21.03.2024 |
До державного бюджету України від Канади надійшло 2 млрд канадських доларів (еквівалент 1,5 млрд дол. США) кредиту на пільгових умовах терміном 10 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що фінансова допомога Україні від Канади у сумі 2 млрд канадських доларів надійшла в межах третьої додаткової угоди, яка є продовженням первісної угоди, підписаної 8 серпня 2022 року.
Додатковий кредит надається строком на 10 років, процентна ставка - 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.
«Канада - стратегічний партнер України, який надає не лише фінансову підтримку, але і є надійним партнером у військовому та гуманітарному аспектах. Наші країни плідно співпрацюють у різних сферах, у тому числі через розвиток та поглиблення двосторонніх економічних відносин, що неодноразово демонструвалось крізь ініціативи та спільні проекти. Крім того, Канада підтримує Україну у сфері фінансового моніторингу, поставивши рф в один ряд з країнами з чорного списку FATF, що становить суттєвий крок у звуженні можливостей агресора на міжнародній арені, особливо у зоні транскордонних розрахунків», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Канади з початку 24 лютого 2022 року становить майже 7 млрд канадських доларів.
Як повідомлялося, 20 березня 2024 року Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною.
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