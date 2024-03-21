Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва

09:00 21.03.2024 |

Політика

Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва

 

Сили ППО ліквідували 31 ворожу ракету, зокрема, 2 балістичні та 29 крилатих, у межах Київської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - рф)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України, додали в командуванні.

"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети було збито в Київській області", - зазначили в Повітряних силах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес