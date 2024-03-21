План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Сам план опубліковано на відповідному сайті.

Найбільші 5 сфер за кількістю необхідних до виконання кроків в рамках реформ:

* Енергетичний сектор - 17

* Людський капітал - 16

* Судова система - 15

* Боротьба з корупцією - 11

Пʼяте місце ділять три сфери, в яких передбачені по 10 кроків:

* Зелений перехід та охорона довкілля

* Агросектор

* Бізнес-середовище

* Управління держфінансами

Реформи у Плані для Ukraine Facility розділені на 3 основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також ключові сектори.

1. Базові реформи:

* Про державне управління.

* Про управління державними фінансами.

* Про судову систему.

* Про боротьбу з корупцією та відмиванням коштів.

2. Економічні реформи:

* Про фінансові ринки.

* Про управління державними активами.

* Про людський капітал.

* Про бізнес-середовище.

* Про децентралізацію та регіональну політику.

3. Секторальний розвиток:

* Про енергетичний сектор.

* Про транспорт.

* Про агропродовольчий сектор.

* Про критичні матеріали.

* Про підприємництво, розвиток МСП та переробна промисловість.

* Про цифрову трансформацію.

* Про зелений перехід та охорона довкілля.

Всього з 2024 по 2027 рік заплановано приблизно 144 кроки, які Україна має зробити, щоб отримати всі 50 млрд євро за програмою.