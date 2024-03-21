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АНАЛІТИКА

План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС

 

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Сам план опубліковано на відповідному сайті.

Найбільші 5 сфер за кількістю необхідних до виконання кроків в рамках реформ:

* Енергетичний сектор - 17
* Людський капітал - 16
* Судова система - 15
* Боротьба з корупцією - 11

Пʼяте місце ділять три сфери, в яких передбачені по 10 кроків:

* Зелений перехід та охорона довкілля
* Агросектор
* Бізнес-середовище
* Управління держфінансами

Реформи у Плані для Ukraine Facility розділені на 3 основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також ключові сектори.

1. Базові реформи:

* Про державне управління.
* Про управління державними фінансами.
* Про судову систему.
* Про боротьбу з корупцією та відмиванням коштів.

2. Економічні реформи:

* Про фінансові ринки.
* Про управління державними активами.
* Про людський капітал.
* Про бізнес-середовище.
* Про децентралізацію та регіональну політику.

3. Секторальний розвиток:

* Про енергетичний сектор.
* Про транспорт.
* Про агропродовольчий сектор.
* Про критичні матеріали.
* Про підприємництво, розвиток МСП та переробна промисловість.
* Про цифрову трансформацію.
* Про зелений перехід та охорона довкілля.

Всього з 2024 по 2027 рік заплановано приблизно 144 кроки, які Україна має зробити, щоб отримати всі 50 млрд євро за програмою.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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