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Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги
23:36 20.03.2024 |
Нідерланди виділяють понад EUR150 мільйонів на закупівлю для України боєприпасів класу "повітря-земля" для українських літаків F-16 і понад EUR200 мільйонів на закупівлю безпілотників.
Як повідомляє Міноборони Нідерландів, боєприпаси будуть закуповуватися безпосередньо у промисловості. Міністр оборони Кайса Оллонгрен оголосила про це після вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України.
Крім того, Нідерланди знову відправляють (із раніше обіцяних) винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуватимуться в навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Ідеться не лише про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси.
Нідерланди очолюють коаліцію ВПС у рамках "Рамштайну" разом із Данією та США. 18 голландських F-16 були надані для використання в Румунії для навчання. 24 голландських F-16, що залишилися, призначені для постачання в Україну. Частину з них наразі готують, що робиться за погодженням із партнерами з коаліції.
У Міноборони також поінформували, що Нідерланди виділяють понад EUR200 мільйонів на закупівлю безпілотників. Планується закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance) і передати їх Україні, що буде зроблено в координації з іншими партнерами та українськими збройними силами.
"Ці безпілотники вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", - сказала міністр Оллонгрен.
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